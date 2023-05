Ben Brereton confirmó que dejará Blackburn Rovers al final de temporada

El seleccionado chileno Ben Brereton confirmó que dejará Blackburn Rovers al final de esta temporada, tras haber anotado sus últimos dos goles por el club este lunes en el cierre de la fase regular de la Championship.

Brereton llegó a Blackburn en 2018 y anotó 47 tantos en 117 partidos; 16 de esos goles fueron en esta temporada.

"Todo lo que puedo decir es que lo pasé muy bien en Blackburn Rovers y, lamentablemente, no estará aquí la próxima temporada, pero no quiero decir nada más al respecto ahora", declaró Brereton tras el partido ante Millwall a la cadena Sky Sports.

"He pasado un gran tiempo acá, he disfrutado todo el tiempo en el club, hice grandes amigos y familiares, pero mi tiempo en Blackburn Rovers ha terminado", aseveró.

De momento, se desconoce cuál será el próximo destino de Brereton, quien estuvo en la órbita de varios clubes de primera división en Europa durante el pasado mercado de fichajes.

🇨🇱 @benbreo has admitted that his second-half brace were his last goals in #Rovers colours, with the Chilean international confirming he will leave the club this summer.



RoversTV will bring supporters an exclusive and extended interview with Ben over the coming days.



🔵⚪️