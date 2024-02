Ben Brereton Díaz fue elegido el jugador del mes de enero en Sheffield United

El seleccionado chileno Ben Brereton Díaz fue elegido el jugador de enero en Sheffield United, elenco al que llegó, justamente, en ese mes, cedido desde Villarreal de España.

Brereton destacó por dos goles en sus primeros dos partidos en la Premier League, contra West Ham United y Crystal Palace (en ese duelo antes del minuto de juego).

You have voted @benbreo as your Player of the Month for January! 👏🇨🇱



Here's Ben receiving his award! 🎙️👇@abroofingsol