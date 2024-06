Ben Brereton Díaz: ¿Se aleja su regreso a Villarreal?

El futuro del futbolista chileno Ben Brereton Díaz se mantiene en duda tras el cierre de la temporada en Europa.

Esto porque pese a sus seis últimos buenos meses en Inglaterra, su equipo Sheffield United descendió, por lo que no parece un lugar atractivo para continuar, y tampoco está tan clara su vuelta al equipo al que pertenece: Villarreal.

Las posibilidades para Ben Brereton Díaz

Según informó el Diario AS, Brereton no está en los planes del técnico Marcelino en Villarreal, elenco que buscará su salida, luego de que Brereton no rindiera en el semestre que estuvo en el club, al punto de no anotar ningún gol, ni dar asistencias.

Es por esto que en el Submarino Amarillo buscan una salida del nacional y el destino más probable es la liga inglesa, donde está aún valorizado.

Las opciones para "Big Ben" son: Mantenerse en Sheffield, elenco en el que marcó seis tantos y dio un pase-gol en 16 partidos; O irse a Southampton, Nottingham Forest (elenco en el que debutó profesionalmente) o Leicester, cuadros que han mostrado en algún interés en él.

El presente de Ben Brereton es la selección chilena

Mientras todo esto se produce en Europa, Brereton está concentrado en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán con la selección chilena, a la que fue convocado para el duelo amistoso ante Paraguay, a jugarse este martes a las 20:00 horas (00:00 GMT).

Después de este partido, sabrá si es considerado también en el listado de Ricardo Gareca para la Copa América de Estados Unidos 2024.