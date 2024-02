Ben Brereton Díaz volvió a ser baja en Sheffield United por lesión

El seleccionado chileno Ben Brereton Díaz volvió a ser baja por lesión en Sheffield United, esta vez para el duelo ante Brighton por la Premier League, que comienza a las 11:00 horas (14:00 GMT).

Brereton no ingresó ni en el 11 inicial, ni en la banca en el elenco de los "sables", luego de no recuperarse de un problema muscular que lo sacó también la semana pasada contra Luton Town.

Our starting XI to take on @OfficialBHAFC! ⚔️👊



Will Osula leads the line upfront, as young Blades Arblaster and Blacker make the bench. 📝#SHUBHA || @premierleague pic.twitter.com/Ugev3CT1Xy