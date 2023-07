Ben Brereton fue presentado en Villarreal: Es un equipo tan grande que no lo podía rechazar

El futbolista chileno Ben Brereton se mostró satisfecho y muy contento por fichar en Villarreal, club en que fue presentado este miércoles, apuntando que es una escuadra "tan grande" que no pudo negarse a concretar su incorporación.

"Apenas supe de esta oportunidad hace algunos años hablamos sobre ello y quería llegar tan pronto como fuera posible, para mí es un club increíble que no podía rechazar. Es primera vez en mi carrera que voy a jugar en el fútbol europeo. También me ayudará al idioma, es un equipo tan grande que no podía rechazar", explicó en su primera conferencia de prensa con la camiseta amarilla.

"Gracias a todo el mundo por la excelente bienvenida, todos me han tratado muy bien y hecho sentir como si estuviera en casa, gracias a la afición por esta recepción. Tengo ganas de vivir aquí, es un logro estar en un equipo tan grande, tengo muchas ganas de empezar", sostuvo.

A Ben le preguntaron por su historia familiar y los vínculos con Chile, contando que su madre se fue joven a Inglaterra: "Desde que la selección chilena me llamó fue todo muy fácil, es un país fantástico, estoy intentando aprender castellano, después voy a tener más clases en persona. Estoy muy contento".

En España, para Brereton, "el estilo de fútbol es diferente, es mejor y se nota la calidad técnica, en el entrenamiento ha sido fantastica, ha sido grandiosa la Championship es agresiva y física, pero acá los entrenamientos han sido muy físicos y competitivos. Ha estado muy bien".

"Conozco la historia sobre la Champions League con Pellegrini y sé que varios jugadores chilenos han estado en Villarreal, es un club con vínculos con Chile que son conocidos, tengo muchas ganas de empezar y me ilusiona mucho este evento", replicó.

Además comentó que sobre su posición en la cancha será el técnico quien la decidirá: "Para mí lo importante es jugar donde él quiere que juegue, puede ser en la banda izquierda, derecha o delantero centro. La calidad de los delanteros es de otro nivel, son muy rápidos, con buena dinámica, lo que veo en las prácticas es fantástico".

"En España voy a jugar como jugaba en Inglaterra, ojalá eso aporte acá y a mis compañeros", dijo.