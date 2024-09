Ben Brereton no gravitó y fue reemplazado en el Southampton vs Manchester United

El delantero chileno Ben Brereton participó este sábado en el partido en que su equipo Southampton enfrentó a Manchester United, compromiso válido por la cuarta fecha de la Premier League.

El delantero nacional, que llegó a este encuentro con la intención de dejar atrás y superar el traumático duelo ante Bolivia, en el que el entrenador Ricardo Gareca lo sacó a los 34 minutos, fue titular en el Soton, pero lamentablemente no tuvo mucha acción en el juego de su equipo.

Cayendo su equipo por 2-0 en condición de local, el técnico de Southampton, Russell Martin, decidió sacar del campo de juego a Ben Brereton Díaz en el minuto 62, siendo reemplazado por Ryan Fraser.

64: The boss makes four changes, including the return of Ryan Fraser and a debut for Maxwel Cornet 👏 [0-2] pic.twitter.com/0QPfjfBMkP