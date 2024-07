Ben Brereton tiene una oportunidad de continuar su carrera en la Premier League

Terminada su participación con Chile en Copa América, el delantero nacional Ben Brereton debe empezar a definir lo que ocurrirá con su futuro con miras a lo que será una nueva temporada en el fútbol europeo.

El ariete tuvo que volver a Villarreal tras su préstamo en Sheffield United durante el último curso europeo, pero en los últimos días ha surgido la posibilidad de que pueda continuar con su carrera en el fútbol inglés, precisamente la Premier League.

Según lo que publicó un par de días atrás el periodista Darren Witcoop, al interés de Southampton por contar con los servicios de 'Big Ben' se sumó otro de los recién ascendidos a la máxima categoría de Inglaterra.

El Ipswich Town, que logró el ascenso como segundo del Championship la última temporada, sigue de bastante cerca la situación de Brereton, esto por el impactó que tuvo y las gratas impresiones que dejó con Sheffield a pesar del descenso que sufrió el equipo de los 'Sables', reportó Witcoop.

