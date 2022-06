Blackburn Rovers bromeó con aparición de Brereton en publicidad de conocida bebida

El club inglés Blackburn Rovers aprovechó la fama del chileno Ben Brereton para bromear con su aparición en una publicidad de bebida gaseosa tras su inclusión en la selección.

El jugador, que figura en comerciales de Pepsi, se reintegró a la discpilina del club tras vacaciones y ya se puso a las órdenes del entrenador Jon Dal-Thomasson.

En ese contexto, fue fotografiado bebiendo agua de una botella de plástico y la cuenta de la institución británica señaló: "Después de su éxito en Pepsi, Ben Brereton apunta a convertirse en el rostro del agua embotellada".

🫧 After his Pepsi success, @benbreo sets his sights on becoming the face of bottled water.#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/fIsBBu7QGo