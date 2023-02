Brereton tras volver al gol: Es la mejor sensación cuando ayudas a tus compañeros

El seleccionado chileno Ben Brereton, delantero de Blackburn Rovers, se manifestó feliz por su golazo en el empate ante West Bromwich Albion y aseguró que extrañaba esa sensación, tras romper su sequía sin anotar.

"Extrañaba esa sensación, es la mejor sensación cuando anotas y puedes ayudar a tus compañeros a lograr un punto. Y fue hermosa la celebración con los hinchas como visita y con los muchachos para tener ese empate", explicó Brereton al canal oficial de Blackburn Rovers.

En la misma línea, destacó el esfuerzo de sus compañeros en el partido: "Estamos aprendiendo en cada juego, los muchachos hicieron un gran cambio y trabajaron muy duro".

Respecto a la sequía que tuvo, indicó que "el gol no llegó en algunos partidos, así que estoy feliz de haber anotado y espero poder empezar otra racha".

"Me siento bien, espero seguir adelante y conseguir más goles antes del final de la temporada", sentenció.

