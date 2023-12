Consejero de Villarreal disparó por gol anulado a Brereton ante Sevilla: "Nos roban, es indignante"

El chileno Ben Brereton pudo haber sido el héroe de Villarreal ante Sevilla y haber convertido el primer gol con la camiseta del "Submarino Amarillo", pero el VAR frustró el grito del delantero nacional y aquello generó evidente molestia dentro del club.

Por ejemplo, el técnico Marcelino García expresó tras el encuentro que terminó en igualdad con los andaluces que: "El árbitro estaba al lado y dio el gol. No entiendo nada, eso no es falta. Hay que utilizar el VAR correctamente, porque te condiciona absolutamente y está habiendo muchos errores. Éste no es el primero".

A las palabras del DT en las últimas horas se sumó el consejero delegado del elenco del seleccionado nacional, Fernando Roig Negueroles, quien disparó con todo por la diana anulada.

"Nos robaron claramente dos puntos. Es indignante, la persona del VAR no tiene ni que llamarle", disparó en conversación con la agencia EFE.

"Es incomprensible, el VAR es una herramienta para minimizar errores no para maximizar errores. Es una jugada en la que chocan dos jugadores que van en carrera, en la que el que intenta defender golpea a nuestro jugador pero, fuera de que sea o no sea, no es una jugada clarísima ni flagrante en la que el árbitro se haya equivocado y el VAR le corrija, que es para lo que está el VAR", añadió.