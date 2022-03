Departamento médico de Blackburn sugirió que Brereton se reste del cierre de las Clasificatorias

El entrenador de Blackburn Rovers, Tony Mowbray, apuntó a que los servicios médicos del club británico sugieren que el delantero Ben Brereton quede al margen de los últimos partidos de la selección chilena en las Clasificatorias a Qatar 2022.

En conferencia de prensa, el estratego del cuadro que milita en la Championship League reconoció que son positivos en relación a la evolución de su dolencia, y que "todas las señales apuntan muy bien a que volverá pronto".

Sin embargo, agregó que "una delegación de Chile llegará este lunes, desesperada para ver si está disponible para los partidos con Brasil y Uruguay".

"El departamento médico sugiere que eso no va a pasar, pero aún pareciera que no volverá mucho después de eso", completó.

Brereton está lesionado de uno de sus tobillos y por eso sigue en duda para los duelos programados para 24 y 29 de marzo.

🗣️ TM on Brereton Diaz: "It's positive with Ben as well. All the signs are pretty good that's he going to be back pretty soon."#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/7Nyj7qYTlO — Blackburn Rovers (@Rovers) March 3, 2022

“All the signs are that Ben (Brereton Diaz) could be back soon. He’s progressing pretty well”#Blackburn #Rovers manager Tony Mowbray is hoping for good news about the striker#bbcefl | #bbcfootball pic.twitter.com/yisQzxL5HL — BBC Sport Lancashire (@BBCLancsSport) March 3, 2022