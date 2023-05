El adiós de Ben Brereton: Blackburn Rovers siempre estará en mi corazón

El seleccionado chileno Ben Brereton se despidió de Blackburn Rovers en una entrevista con el canal oficial del club inglés, en donde expresó sus sensaciones después de tres temporadas y aseguró que llevará siempre al equipo "en su corazón"

"Me ha encantado cada minuto que he pasado aquí. Vine cuando era niño y aprendí mucho de tantos buenos jugadores. Este es un club que realmente me ha ayudado a desarrollarme como jugador y estaré eternamente agradecido por eso. Yo era muy joven cuando vine aquí y se me pasó volando. Ha sido un momento realmente positivo en mi vida estar en Rovers", resaltó el Brereton.

En la misma línea, aseveró que "me han tratado muy bien aquí y fue la elección correcta venir, incluso cuando las cosas no estaban funcionando al principio. Todos todavía creían en mí".

Respecto a sus primeras temporadas en el elenco de Lancashire, el seleccionado nacional reconoció que "no sabía mucho sobre cómo era ser titular y jugar regularmente cuando llegué al club por primera vez. Los primeros años fueron una mala racha porque todavía estaba aprendiendo, pero me he desarrollado, he mejorado como jugador y también he crecido".

Asimismo, recordó que "no estaba jugando al principio, no estaba anotando y no era tan bueno cuando jugaba. Te deprime como jugador porque quieres jugar, marcar goles y que la afición cante tu nombre. Eso es lo que todo futbolista quiere".

"Ha sido genial y realmente lo he disfrutado en Rovers, quienes me han brindado una plataforma para actuar con un gran club con una gran historia", agregó.

Por último, el nacido en Stoke subrayó que "hay mucha gente genial en el club, incluido el personal que pasa desapercibido, los utileros, los fisios, los chefs, es un club familiar y me han tratado perfectamente. Blackburn Rovers siempre estará en mi corazón".