Gamer que descubrió origen chileno de Brereton conoció al delantero: Me decía 'gracias por todo'

En medio de la gira que el delantero chileno Ben Brereton está realizando por nuestro país, el exfutbolista de Blackburn Rovers conoció a Alvaro Pérez, asiduo jugador de Football Manager, y quien en 2020 descubrió en la reconocida simulación que el goleador tenía ascendencia chilena.

Brereton está recorriendo el país para el programa televisivo "Breretour" y en ese contexto se reunió con Pérez, quien contó de este encuentro: "Mi primer contacto con Ben fue arriba de la van de producción y fue verdaderamente emotivo para mí, significó mucho porque siento que ha sido una linda historia que se generó a partió de un hecho fortuito y que cambió la vida de un buen tipo", comentó este profesor de inglés en diálogo con Las Últimas Noticias.

"Me decía 'gracias por tanto', 'gracias por todo' y bueno, los detalles se verán después, pero el que tema fue que conocí a una persona empática, humilde y con una increíble disposición. Además siempre anda risueño, proyecta una buena onda permanente", añadió.

Pérez contó además que Brereton sabía perfectamente quién era él: "Le mostré los mensajes de Instagram cuando surgió y hasta como se excusaba porque no los había visto. Dijo que le llegaban muchos y que no había sido capaz de verlos. Súper humilde. Y nada, yo le dije que para mí había sido un honor y que lo admiraba", comentó.

"No te miento que estuvo como tres horas firmando autógrafos, sacándose fotos, una disposición increíble y siempre con una sonrisa", finalizó.

Dreams come, eventually, true. Thanks to Blackstar for making this opportunity a reality. Thanks to @ManuelDTP and @benbreo for such a great time. Thanks to my dearest friends that have supported me all the way ever since the start. Los presagios de algo mejor se cumplen. ♥️ pic.twitter.com/ExQ1PhLgkK