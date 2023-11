Marcelino recordó la salida de Alexis de Marsella: Yo no bajo el pulgar a nadie

El flamante entrenador de Villarreal, Marcelino García Toral, habló sobre la oportunidad de dirigir a Ben Brereton y señaló que la fórmula para que suba su rendimiento es solo trabajo, mientras que evitó referirse en profundidad de la salida del también chileno Alexis Sánchez de Olympique de Marsella, club en el que el DT inició la temporada.

"En cuanto a lo de Alexis, me gustaría contestarlo, pero creo que no es el sitio, el lugar ni el momento oportuno para hablar de otros futbolistas. Normalmente no bajo el pulgar a nadie (...)", señaló durante su presentación.

Sobre Brereton, estimó que "no sé qué tengo que hacer con los jugadores... hablar, trabajar y no sé qué puedo hacer para que meta goles".

"Creo que para los delanteros es una cuestión de rachas, ellos tienen que tener confianza en sí mismos como el resto de los jugadores y trabajar todos los días. El trabajo siempre da frutos al final. Acá es intentar no solo en este futbolista, sino del resto, buscar caminos y medios para que logren máximo rendimiento", declaró.

"Como acabo de comentar, el fútbol lo considero un deporte colectivo, y en ese deporte colectivo cuando funcionas como tal, normalmente los rendimientos individuales siempre aumentan", finalizó Marcelino.