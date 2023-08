Quique Setién explicó por qué no utilizó a Ben Brereton ante Real Betis

El técnico de Villarreal, Quique Setién, explicó el motivo por el que dejó al chileno Ben Brereton en el banco de suplentes durante el primer partido de su equipo en la liga española, ante Real Betis.

El elenco amarillo perdió 2-1 en casa ante la escuadra que dirige Manuel Pellegrini, con un gol en los descuentos, y el exatacante de Blackburn Rovers se quedó entre los suplentes sin opciones de debutar en el campeonato ibérico.

Al ser consultado por las razones para dejarlo afuera, Setién declaró que fue por "lo mismo que no entraron otros jugadores que pudieron haber entrado, entendimos que no era necesario".

"Los que estaban lo podían estar haciendo bien y no me pongo a pensar ahora -por qué no entró-, pero si hubiera visto la necesidad que entrara él u otro, lo habría hecho", indicó.

Villarreal prepara su próximo encuentro de liga española, agendado para el viernes ante Mallorca.