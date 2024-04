Ricardo Gareca volvió a enviarle un mensaje a Ben Brereton

Ricardo Gareca ha estado trabajando en silencio de cara a los desafíos de la selección chilena. La Roja tendrá un partido amistoso ante Paraguay previo a su viaje a Estados Unidos para disputar la Copa América.

El DT no solo está planificando el torneo continental, sino que también está observando a sus jugadores para ir delineando la nómina de futbolistas que viajarán para enfrentar a Argentina, Perú y Canadá. En una entrevista con TNT Sports de Argentina, el entrenador de "La Roja" nuevamente abordó una temática que le preocupa.

El hecho de que Ben Brereton no hable español fue tema durante la convocatoria en Europa, y para el 'Tigre' sigue siendo algo preponderante. Si bien el jugador nacido en Inglaterra aseguró que continúa con sus clases de español, el entrenador volvió a repetir la importancia de hablar el idioma: "No es determinante que él no hable español para ser convocado, lo puedo convocar sin ningún tipo de problema, por más que él no hable español."

"Él va entendiendo cada vez más", afirmó Gareca. "Pero yo lo veo como algo muy bueno, un gesto muy importante de él hablar español porque está en una selección con esta característica para comunicarse dentro y fuera del campo de juego."

El exentrenador de la selección peruana enfatizó en la ventaja de aprender el idioma desde temprana edad. "Me gustaría que él aprenda a hablar español y me parece que está en la edad, cuanto más joven aprenda un idioma, mucho mejor", cerró.