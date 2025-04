Pavez sacó la voz por el conflicto dirigencial en Colo Colo: "Esperemos de una vez por todas que..."

El capitán de Colo Colo, Esteban Pavez, golpeó la mesa por el conflicto dirigencial que nuevamente complica al club, esta vez en el año del centenario, el que tiene en veremos la continuidad de Aníbal Mosa en la presidencia de Blanco y Negro.

Mosa será reelegido el viernes como mandamás de la concesionaria, pero el estado financiero del club de 2024 fue rechazado en la Junta de Accionistas. La situación se investigará y si es objetada nuevamente, Mosa deberá irse del directorio.

La voz de Pavez en el conflicto dirigencial de Colo Colo

En diálogo con Radio ADN, Pavez se refirió al hecho: "Me encantaría que un presidente estuviera 4-5 años en la presidencia... Acá a cada año se cambia, se va mucha gente, uno le agarra cariño a la gente que está trabajando y un día para otro se cambia todo por temas políticos".

"Eso no está bien, no le hace bien al club, no le hace bien a los jugadores, no le hace bien a nadie, esperemos de una vez por todas que Colo Colo sea un proyecto a largo plazo, creo que eso es lo que necesita el club tanto en cadetes como el primer equipo. Pensar en cuatro y cinco años, acá se piensa todos los años diferentes y eso no le hace bien a nadie", añadió.

"He pasado malos momentos también con él (Mosa), muy duro, pero es parte de, yo creo que es una persona que es un hincha, dice las cosas de corazón y eso se valora mucho. Esperemos que siga él por todo lo que ha hecho", sentenció.