Chile podría jugar un partido clave ante el Brasil de Carlo Ancelotti

El destino quiso que uno de los partidos más importantes para Chile en su camino al Mundial 2026 sea ante una renovada y peligrosa Selección de Brasil. Y es que Carlo Ancelotti, actual entrenador del Real Madrid, ya tiene todo acordado para asumir como nuevo técnico del Scratch, según Marca y el periodista Fabrizio Romano, y podría debutar dirigiendo en la fecha 17 de las Clasificatorias Sudamericanas, enfrentando nada menos que a La Roja en el Estadio Nacional.

Este duelo no será uno más: el choque contra Brasil podría definir si Chile sigue soñando con la clasificación, pelea el repechaje o, en el peor de los casos, se despide de toda opción. Antes de medirse con los pentacampeones, La Roja deberá enfrentar a Argentina y Bolivia, partidos donde se jugará buena parte de su futuro mundialista.

