"Simple, pero lindo": Brereton contó cuál es su cita ideal de San Valentín

El delantero chileno Ben Brereton contó cuál es su cita ideal para el 14 de febrero, en una dinámica realizada por su club, Blackburn Rovers, en este Día de San Valentín.

La institución que milita en la Championship League preguntó a varios jugadores al respecto y el seleccionado de la Roja contó algo que consideró "simple, pero lindo".

Cuando fue su turno, Brereton dijo que le gustaría "un poco de Crazy Golf y Wagamama".

Wagamama es una reconocida cadena de restaurantes de comida japonesa de Reino Unido.

"Muy simple, pero lindo, ¿sabes?", señaló.

🎥 As it's Valentine's Day, what's your perfect date? 💕#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/cnnmlE5aNy