Zampedri tras su golazo de chilena ante la U: "Quedará en el recuerdo"

El delantero de U. Católica Fernando Zampedri fue la gran figura del clásico uiversitario al anotar de chilena el gol del triunfo por 2-1 ante U. de Chile, mostrándose emocionado tras el compromiso, también por alcanzar 109 goles y quedar tercero en la historia de los goleadores históricos del club, superando a Alberto 'Tito' Foullioux.

[CRONICA ⚽] La UC remontó de forma soberbia el clásico universitario y le quitó el invicto a la U https://t.co/MRRBAtPlHu pic.twitter.com/wj9kE4jQfo — Al Aire Libre (@alairelibrecl) May 18, 2024

A Zampedri le mostraron en TNT Sports un video con algunos tantos de su trayectoria en la UC y un video de su familia felicitándolo, a lo que reaccionó al borde de las lágrimas.

"Ver a mi familia hacer un esfuerzo increíble es difícil mantener los pies sobre la tierra y ellos son un sostén importante para mí, este gran gol que convertí hoy se lo dedico a los tres", señaló.

Su golazo de chilena y la búsqueda del récord de máximo artillero de la la UC

Zampedri comentó cómo se produjo el tanto: "Es la confianza que me tengo. Veo que no llega el central y que me queda atrás, así que tiré la chilena, buscando que se le abra al arquero. Fue un golazo".

[VIDEO 📹] TREMENDO: Tienes que ver el golazo de chilena de Fernando Zampedri en el clásico universitario https://t.co/hn3b8J04DS pic.twitter.com/bZNxbHtwOa — Al Aire Libre (@alairelibrecl) May 18, 2024

"Siempre es lindo y va a quedar en el recuerdo hacer un gol en un clásico. Muy contento por eso, este gol me puso en un lugar histórico de Católica sumamente importante. Respetando cada uno los que están ahí, pero quiero hacer mi propio camino, estoy en busca de un logro muy importante", agregó.

También hizo un repaso: "Al llegar al club llegaba tan solo por un año, me fue tan bien que el club siguió confiando en mí y se abrió una puerta muy grande. Hoy estoy por esa puerta que abrí y buscando el record... Ojalá que sea así, gracias a mis compañeros y mi familia. Está bueno que sirva también (su gol) para sumar los tres puntos".