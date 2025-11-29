U Católica no encontró el gol ni los espacios ante Huachipato en Talcahuano, pero a pesar del 0-0, se llevó algo más que un punto: la posibilidad de definir su clasificación a Copa Libertadores en casa y sin depender de otros. Así lo expresó su entrenador, Daniel Garnero, en conferencia post partido.

A falta de una jornada para el cierre del Campeonato Nacional, los cruzados se mantienen en el segundo lugar con 55 unidades y tendrán su última presentación ante Unión La Calera, el domingo 7 de diciembre en el Claro Arena.

⚽ Garnero valora el punto y mantiene la fe en la UC

Para el técnico argentino, el empate no fue lo ideal, pero sí útil: “Seguimos dependiendo de nosotros. Vinimos a buscar otra cosa, pero estamos tranquilos. Tenemos el último partido de local y ganando conseguimos el objetivo“, señaló el estratega.

Garnero fue claro en que el trámite del partido ante Huachipato fue parejo y cerrado. “Ninguno de los dos dominó. El partido fue dinámico, con opciones para ambos, pero costó mantener el control del juego”, comentó.

🧠 Un partido trabado, con errores y sin control

Garnero reconoció que le incomodó el desarrollo del juego: “Me gusta más cuando el equipo ataca y controla. Hoy perdíamos el balón y nos atacaban. Así y todo, tuvimos ocasiones para marcar”.

El resultado dejó sabor a poco considerando que una victoria habría asegurado la clasificación directa al torneo continental. Aun así, el panorama sigue abierto para la UC, que necesita ganar el último partido sin mirar otros resultados y será el Chile 2 de la Copa Libertadores.