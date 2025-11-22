Desde que llegó el DT Daniel Garnero, U Católica solo ha perdido dos partidos (Coquimbo Unido y O’Higgins), por lo que se trata de una gran campaña del DT argentino en el club, la que se volvió a refrendar este sábado con la victoria por 2-1 frente a Palestino.

No obstante, hay un aspecto del juego que preocupa a Garnero: el control de los partidos, aunque de todas maneras se mantiene tranquilo, ya que tiene la solución para contrarrestar ese problema.

✅ La solución de Daniel Garnero al principal problema de U Católica

Para Daniel Garnero el recurso que tiene para sobrellevar la falta de dominio es el juego directo, tal como lo expresó en conferencia de prensa en el Claro Arena después del duelo con Palestino.

“Estoy tranquilo y contento. Es verdad que, analizando un poco el juego, en el primer tiempo nos costó mucho controlar el partido, manejarlo. Nos está costando controlar el juego. Pero estamos mejor cuando jugamos más directo”, señaló el DT de U Católica.

“Son cosas que tenemos que corregir e intentar progresar con el dominio, que me parece que es esencial. Hoy, el equipo tiene alternativas que nos dan posibilidades. La verdad es que es que el rival nos controló por momentos el juego, no tuvieron tantas claras. La defensa se manejó bien”, añadió.

🗣️ Daniel Garnero quiere que Eduard Bello se quede en U Católica

Sobre Eduard Bello, Garnero primeramente valoró el gol que anotó contra Palestino, aunque dejó en claro que “hay que preguntarle a él” si es que quiso enviar el centro o rematar al arco.

Además, añadió que espera su continuidad: “Está teniendo una participación y un nivel muy bueno, acorde a lo que es él. Por ese lado estamos muy contentos y satisfechos. Lo que pase con su futuro se va a definir al final del torneo. Es un jugador que está muy considerado y queremos que se quede”.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juega U Católica su próximo partido?

U Católica juega su próximo partido ante Huachipato el sábado 29 de noviembre a las 12:00 horas, duelo que será como forastero en Talcahuano.

Sobre este compromiso, Daniel Garnero adelantó: “Hay que ganar el próximo partido, es el objetivo que tenemos inmediatamente. Hay que analizar mucho este juego, sacar conclusiones, ver qué se hizo bien, lo que hay que corregir, y enfocarnos en el partido del sábado que viene contra un rival muy duro”.

“Tenemos que traer los tres puntos y asegurar el Chile 2. La parte física empieza a decaer un poco por la parte del año en la que estamos, pero los veo bien, sobre todo con el estado de ánimo. Si ganas, los cansancios son menores”, cerró.