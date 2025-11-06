No hay ninguna duda de que desde su llegada el técnico Daniel Garnero ha sabido sacar agua de las piedras en U Católica, logrando una importante arremetida en esta segunda rueda del Campeonato que tiene a los cruzados luchando por la clasificación directa a la Copa Libertadores del 2026.

En ese contexto es que Garnero ha sabido hacer malabares con lo que ha tenido a disposición en el plantel de la UC, elevando el nivel de algunos jugadores que venían cuestionados y aprovechando meter mano a la cantera. Pero, pese a este sólido trabajo, el DT argentino dejó un contundente aviso a la dirigencia del club de la precordillera en vistas de una participación internacional el próximo año.

⚽ Garnero exige tener un plantel más amplio en la UC para 2026

En vísperas del duelo que tendrán ante Deportes La Serena este sábado, el entrenador de U Católica atendió la conferencia de prensa y se refirió a las dificultades que han tenido con bajas en distintos partidos de este segundo semestre.

“Obviamente que el plantel está muy corto. Las cosas pasan, hay expulsiones, lesiones y suspensiones y el año que viene puede pasar exactamente lo mismo. Coincidentemente los dos partidos que nos tocó perder desde que estamos acá fue en momentos donde perdimos jugadores muy importantes, donde cuesta reemplazarlos desde el plantel”, expresó Garnero sobre esta complicación que han tenido en la UC.

Así mismo, le dejó una presión desde ya a Cruzados poniéndose en el caso que se metan en la próxima Copa Libertadores. “Tendríamos que nivelar y equiparar para tener un plantel mucho más competitivo internamente y que haya menos diferencias entre un futbolista y otro. Obviamente que los juveniles ayudan, colaboran y son muy importantes, pero para tener un plantel competitivo en dos competiciones, necesitas más gente“, remató al respecto.

La UC tiene latente la chance de jugar la Libertadores en 2026/ © Felipe Zanca-Photosport

💪 En la UC hay confianza en poder quedarse con el Chile 2

Por otro lado, Garnero habló de la carrera en la que se encuentra la UC por apoderarse del Chile 2, donde este sábado ante La Serena tendrán la posibilidad de volver a ganar y asentarse en dicha ubicación de la tabla.

“Nos preparamos como veníamos haciéndolo diariamente. Obviamente que cuando ganas el estado de ánimo siempre es superior. Sinceramente estamos muy enfocados, sabemos que la competencia será muy difícil, quedan cuatro fechas en las que no dependemos de nadie y vamos a tratar de basarnos en eso”, declaró.