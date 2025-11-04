U Católica vivió una jornada intensa, ya que presentó un gimnasio de primer nivel para sus planteles masculino y femenino, adelantando también parte de su planificación para la conformación del plantel 2026.

Fue el presidente de Cruzados, Juan Tagle, quien aprovechó la instancia para darle tranquilidad a los hinchas, pensando en posibles fichajes y renovaciones, de cara a una posible clasificación a la Copa Libertadores.

📋 Juan Tagle y la planificación de U Católica para fichajes en 2026

En un punto de prensa en el Claro Arena, Tagle señaló: “Sin duda que estamos trabajando ya hace bastante tiempo en planificar el plantel 2026. Estamos conversando con algunos jugadores que terminan contrato. Estamos evaluando a algunos otros que terminan contrato y cada uno tiene su propio análisis. Y al mismo tiempo viendo las posiciones que necesitamos reforzar”.

“Yo creo que es cierto que tuvimos un plantel corto este año. Algunas situaciones estuvieron fuera de nuestro control, lo que hablábamos de Valber (Huerta) o algún otro jugador que salió. A mitad de año estuvimos con algunas opciones y las que quisimos no logramos concretarlas”, añadió.

💎 Un gimnasio de primer nivel para U Católica que se suma la inauguración del Claro Arena

En cuanto a la presentación del nuevo gimnasio para los planteles de U Católica, llega como una gran noticia que se suma a la reciente inauguración del estadio Claro Arena, lo que demuestra el gran trabajo institucional de Cruzados.

Juan Tagle señaló al respecto: “El gimnasio es una muestra concreta de nuestra búsqueda constante de la excelencia en la infraestructura que tenemos en Cruzados. Hace poco fue el Claro Arena, y ahora, gracias a esta alianza con Smart Fit, ponemos a disposición de nuestros planteles masculinos, femeninos y formativos un espacio de primer nivel y tecnología de punta para potenciar su preparación física y rendimiento. Es un paso más en nuestro compromiso de dotarnos de herramientas para seguir en el más alto nivel”.

