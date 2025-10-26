Daniel Garnero no se guardó nada. Tras el sufrido triunfo de U Católica ante U de Chile, el estratega argentino ofreció un análisis con sello propio: directo, emocional y apuntando al corazón del hincha. “Quizás peleamos más de lo que jugamos, pero el partido ameritaba eso y lo hicimos muy bien”, lanzó en conferencia de prensa.

Y es que más allá del resultado, Garnero hizo énfasis en la personalidad de su equipo. No esquivó el tema de la expulsión de Gary Medel ni la presión del rival, pero puso en valor el temple cruzado y cómo el apoyo del público transformó la adversidad en ventaja.

🏟️ “La gente hizo que juguemos 11 contra 11”: el valor del hincha según Garnero

Uno de los momentos más comentados de la rueda de prensa fue cuando Garnero habló del ambiente en el estadio. “Hubo un tramo que nos quedamos con uno menos, pero al final la gente hizo que juguemos 11 contra 11”, dijo, en referencia al aliento cruzado en el Claro Arena.

La localía se hizo sentir, y para el DT eso fue determinante: “Se sintió mucho esa localía, y ojalá la sigamos valorando con resultados”. En esa línea, dejó en claro que el equipo no sólo responde tácticamente, sino que también emocionalmente: “Encontramos una personalidad muy buena, y en estos últimos cinco partidos la vamos a necesitar un montón”.

🎙️ “En ningún momento pasamos zozobras”: Garnero y la solidez de la UC

El DT argentino fue claro: U Católica no sufrió pese a jugar buena parte del encuentro con un hombre menos. “Sí perdimos la pelota, pero el rival no nos generó situaciones claras. Nosotros sí, hicimos el gol y tuvimos dos o tres claras”, remarcó.

Garnero valoró la evolución del equipo desde su llegada en julio. “Apuntamos rápido a tener una idea clara; que el futbolista se sintiera cómodo y seguro, con una idea colectiva sencilla”, explicó. Esa claridad táctica fue, para él, la clave para sostener la ventaja y terminar ganando con autoridad.

🔄 “Nos gusta atacar”: la UC de Garnero mira hacia el Chile 2

Aún con 10 jugadores, U Católica logró imponerse desde la estrategia ofensiva. “Cuando recuperábamos la pelota, aunque costaba, encontrábamos espacios. Las más claras fueron nuestras”, afirmó. El equipo, dice, tiene vocación ofensiva y mentalidad ganadora.

Con la victoria, la UC estira su racha ganadora y se afianza en la lucha por el cupo del Chile 2 a Copa Libertadores. El próximo desafío será ante O'Higgins, su escolta directo, el sábado 1 de noviembre a las 20:30 horas.