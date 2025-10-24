Una nueva edición del clásico entre U Católica y la U se avecina para esta Fecha 25 del Campeonato Nacional, encuentro que pudo haberse reprogramado por petición de los azules, pero que finalmente se jugará en la fecha inicialmente estipulada debido a la firme postura del conjunto de la precordillera, que será local en el Claro Arena.

Y es que hasta hace unos días atrás en U de Chile buscaron que se pudiese aplazar este encuentro programado para este domingo 26 de octubre, poniendo como argumento la participación que están llevando a cabo en semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Sin embargo, desde la UC no accedieron a la solicitud y entregaron los motivos de por qué el no rotundo a su archirrival.

🔹 En la UC aclaran por qué quisieron que el clásico se juegue en su fecha original

Fue el propio presidente de Cruzados, Juan Tagle, quien entregó los principales motivos para que en U Católica se negasen a posponer el clásico ante el anhelo de la U.

En medio de una actividad con TNT Sports, el timonel del club precordillerano indicó que: “Tuve una conversación con la gente de la U hace pocos días y le dimos las razones concretas. El equipo viene jugando bien e interrumpir una planificación afecta lo deportivo“.

“Es un hito para nosotros el clásico universitario del segundo semestre y que se juegue un fin de semana. Lo que más nos solicitó TNT era no postergar. No creo que sea una ventaja deportiva: entre más juegan los equipos, mejor”, añadió Juan Tagle.

Cruzados y azules se verán las caras en el primer clásico en el Claro Arena/ © Photosport

📆 ¿Cuándo y a qué hora se juega el UC vs U de Chile?

El Clásico Universitario número 201 se jugará este domingo 26 de octubre desde las 12:30 horas de nuestro país, en el Claro Arena.