U Católica recibe a U de Chile por el Clásico Universitario en el Claro Arena por la Fecha 25 del Campeonato Nacional 2025 y tiene una misión doble: ganar este trascendental partido y quedar con ventaja de cara a la recta final del torneo para quedarse con el Chile 2 para la próxima Copa Libertadores.

Los Cruzados pueden sacarle 6 puntos de ventaja a los Azules (un partido más) a falta de solo 5 fechas, por lo que es un duelo fundamental para un equipo que hace rato no está con estas expectativas.

📋 La formación de U Católica vs U de Chile en el Clásico Universitario

U Católica tiene dos cambios para el partido con U de Chile en el Clásico Universitario: las vueltas de su referente Gary Medel (por Agustín Farías) y Diego Valencia (por el suspendido Clemente Montes).

Con este panorama, la oncena de la UC de Daniel Garnero será: Vicente Bernedo; Tomás Asta Buruaga, Branco Ampuero, Daniel González, Eugenio Mena; Gary Medel, Jhojan Valencia, Cristián Cuevas; Diego Valencia, Eduard Bello y Fernando Zampedri.

📅 ¿Cuándo y a qué hora se juega el Clásico Universitario de U Católica vs U de Chile?

El Clásico Universitario entre U Católica y U de Chile se disputa este domingo 26 de octubre a las 12:30 horas (Chile) en el estadio Claro Arena por la Fecha 25 del Campeonato Nacional 2025.

📅Fecha: Domingo 26 de octubre

🕗Hora: 12:30 horas (Chile)

🏟️Estadio: Claro Arena

📺 ¿Dónde ver el Clásico Universitario de U Católica vs U de Chile?

Para ver el Clásico Universitario de U Católica vs U de Chile debes sintonizar las señales de TNT Sports en su cableoperador y TNT Sports en HBO Max.

📺TV: TNT Sports Premium

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

