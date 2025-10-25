Todo listo para el Clásico Universitario en el Claro Arena, pero Gustavo Álvarez sigue con dudas para la formación de U de Chile contra U Católica, debido a la sobrecarga de partidos.

Los Azules están con la mira puesta también en el partido del próximo jueves ante Lanús en Argentina, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, pero al mismo tiempo no pueden descuidar un duelo tradicional en el que el hincha no perdona una derrota.

1️⃣1️⃣ La formación de u de Chile para el Clásico Universitario contra U Católica

Es por esto que, se espera que no haya demasiadas novedades en la formación de U de Chile en relación al equipo que empató 2-2 con el mencionado Lanús en la Sudamericana.

Así las cosas, el elenco que se espera mande a la cancha Gustavo Álvarez es: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Franco Calderón; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Israel Poblete, Felipe Salomoni; Javier Altamirano; Lucas Assadi y Nicolás Guerra.

Las salidas de Charles Aránguiz y Matías Sepúlveda son obligatorias: en el caso del Príncipe por suspensión y del Tucu por problemas físicos sufridos ante los Granates el pasado jueves.

En cuanto a Fabián Hormazábal sí obedece a una decisión técnica, ya que es uno de los jugadores que más recorrido tiene en el equipo y requiere descanso para el duelo internacional.

📅 ¿Cuándo y a qué hora se juega el Clásico Universitario de U Católica vs U de Chile?

El Clásico Universitario entre U Católica y U de Chile se disputa este domingo 26 de octubre a las 12:30 horas en el estadio Claro Arena por la Fecha 25 del Campeonato Nacional 2025.

📅Fecha: Domingo 26 de octubre

🕗Horario: 12:30 horas

🏟️Estadio: Claro Arena

📺 ¿Dónde ver el Clásico Universitario de U Católica vs U de Chile?

📺TV: TNT Sports Premium

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

📲 Toda la información del Clásico Universitario estará en el canal de Google Discover de Al Aire Libre.