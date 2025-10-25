Universidad Católica y Universidad de Chile animarán un nuevo Clásico Universitario, esta vez el escenario será el Claro Arena, que por primera vez recibirá este duelo con historia entre ambos elencos. Además se suma al momento que viven ambos clubes y la posición en la que están en el Campeonato Nacional.

Ya que los dos equipos luchan para quedarse con el cupo del Chile 2 de la Copa Libertadores, pero con realidades dispares, la UC viene remontando desde la llegada de Daniel Garnero, mientras que la U sigue luchando en las semifinales de Copa Sudamericana.

📒 El historial de U Católica vs U de Chile por el Clásico Universitario

Hasta hoy, Universidad Católica han disputado 200 partidos en Primera División. A continuación se detalla el historial, mismo que favorece a los azules:

76 triunfos para Universidad de Chile

para Universidad de Chile 61 victorias para Universidad Católica

para Universidad Católica 63 empates

En cuanto a los goles, la U también lleva ventaja:

289 goles anotados por los azules

anotados por los azules 263 goles anotados por los cruzados

Contando torneos oficiales (Primera División, Copa Chile y torneos internacionales), el total de enfrentamientos asciende a 249 partidos, donde la U mantiene una paternidad de 21 victorias de diferencia: 98 triunfos laicos contra 77 de los precordilleranos.

La rivalidad entre ambos equipos comenzó el 2 de julio de 1939, cuando la U se impuso 2-0 en el Estadio Nacional, con goles de Jaime Riera y Guillermo Riera, en un partido donde el arquero Eduardo “Pulpo” Simián detuvo un penal a Fernando Riera.

🥅 Las máximas goleadas en la historia del Clásico Universitario

La mayor goleada en la historia del clásico sigue en manos de Universidad Católica, que ganó 5-0 en el torneo de 1954, con tantos de Horacio Cisternas, Romualdo Moro y un triplete de Miguel Ángel Montuori.

En tanto, los triunfos más holgados de Universidad de Chile fueron dos victorias por 4-0:

En 1947 , con goles de José Balbuena, Álvarez en contra, Miguel Busquets y Andrés Coll.

, con goles de José Balbuena, Álvarez en contra, Miguel Busquets y Andrés Coll. En 1972, con triplete de Esteban Aránguiz y un tanto de Juan Carlos Sarnari.

🗓️ ¿Cuál fue el resultado del último Clásico Universitario?

El 3 de mayo de 2025, se enfrentaron en la primera rueda y en un partido más que apretado, fue triunfo de U de Chile por la cuenta mínima, en ese duelo, Rodrigo Contreras marcó la única diferencia del partido cuando corría el minuto 96.

📌 ¿Cuándo juegan U Católica vs U de Chile?

Universidad Católica y Universidad de Chile se enfrentarán este domingo 26 de octubre a las 12:30 horas en el Claro Arena por el Campeonato Nacional.

📍Universidad Católica vs Universidad de Chile

🗓️ Domingo 26 de octubre

⏱️12:30 horas

🏟️ Estadio: Claro Arena