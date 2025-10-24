Universidad de Chile sigue con vida en la Copa Sudamericana tras conseguir un agónico empate en la semifinal de ida frente a Lanús, por lo que ahora deberá ir a buscar la clasificación al partido definitorio del certamen a Argentina.

El encuentro que se jugó a puertas cerradas en el Estadio Nacional pudo ser el último de los azules en el recinto ñuñoíno en lo que queda del año.

Si bien por el torneo continental la U no jugará más en nuestro país debido a que en caso de clasificar a la final aquel partido se jugará en Paraguay, sí le quedan algunos partidos como local en el plano nacional, aunque el principal recinto deportivo de nuestro país estaría descartado para albergar dichos compromisos.

🏟️ U de Chile se queda sin el Estadio Nacional

A Universidad de Chile le restan tres partidos como local en el Campeonato Nacional, sin embargo, según informó Radio ADN, no podrá utilizar el Estadio Nacional en ninguno de ellos.

El próximo duelo de los azules como anfitriones está previsto para el miércoles 5 de noviembre, cuando reciban a Everton en uno de sus partidos pendientes. Para aquel pleito, no podrán hacer uso del reducto ñuñoíno debido a los preparativos para el concierto de Dua Lipa (11 de noviembre), por lo que se trasladarían al Estadio Santa Laura.

Misma situación ocurrirá con el pleito frente a Deportes Limache, que también se jugará en el recinto de Independencia el próximo 9 de noviembre. El último partido de local de la U es frente a Coquimbo Unido el fin de semana del 30 de noviembre, pero el cierre de la Teletón previsto para el sábado 29 le impedirá usar el Nacional, por lo que también deberá buscar estadio.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile?

La Universidad de Chile volverá a saltar a la cancha este domingo 26 de octubre cuando visite a la Universidad Católica desde las 12:30 horas en el Claro Arena por el Campeonato Nacional.

Posteriormente, se preparará para la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana ante Lanús, partido que está previsto para el jueves 30 de octubre a las 19:00 horas en Buenos Aires, Argentina.

