U de Chile visita a U Católica este domingo en el estadio Claro Arena en una nueva versión del Clásico Universitario, duelo en el que no contarán con su principal figura: Charles Aránguiz.

El Príncipe está suspendido para este compromiso, luego de la expulsión sufrida en el duelo anterior del Campeonato Nacional contra Palestino, en el que los Azules ganaron por 2-1 en el estadio Santa Laura.

📊 Así le ha ido a U de Chile sin Charles Aránguiz en cancha

U de Chile ha jugado 45 partidos en la temporada y solo 10 de ellos han sido sin Charles Aránguiz, ocasiones en las que el rendimiento del equipo no se ha visto tan afectado como se podría esperar.

En esos 10 partidos, la U registra 5 victorias, 2 empates y 3 caídas, todo esto contabilizando partidos jugados a nivel local en el Campeonato Nacional y a nivel internacional en la Copa Libertadores y Sudamericana.

Esas 3 derrotas fueron frente a Estudiantes en la Libertadores, Curicó Unido en la Copa Chile y Cobresal en la Liga de Primera.

😱 El reemplazante de Charles Aránguiz para la visita de U de Chile ante U Católica

Si Gustavo Álvarez mantiene el equipo de U de Chile que empató con Lanús en Copa Sudamericana (con la salida de Matías Sepúlveda por lesión), el reemplazante de Charles Aránguiz debería ser Marcelo Díaz, quien puede darle equilibrio al mediocampo, tomando en cuenta la intensidad de Israel Poblete a su lado.

No obstante, es posible que haya más modificaciones en el 11 titular, debido a que la U tiene el próximo jueves la revancha con el Granate en la Sudamericana y ahí el reemplazante de Charles puede variar.

📅 ¿Cuándo es el Clásico Universitario de U Católica vs U de Chile?

U Católica vs U de Chile tiene fecha para este domingo 26 de octubre a las 12:30 horas en el Claro Arena, duelo válido por la Fecha 25 del Campeonato Nacional 2025.

Para ver este duelo debes sintonizar la señal de TNT Sports o ingresar a TNT Sports en HBO Max.