Charles Aránguiz fue expulsado en el último duelo de U de Chile ante Palestino, en el que los Azules ganaron por 2-1, pero de forma sufrida por la ausencia temprana del Príncipe.

Es por esto que había expectación por lo que ocurriera este martes, ya que el Tribunal de Disciplina estaba mandatado a definir el castigo de Aránguiz.

❌ El castigo a Charles Aránguiz tras la roja recibida en U de Chile

Tras la sesión del Tribunal de Disciplina, se determinó que Charles Aránguiz tenga un castigo de un partido, debido a que se trató de una expulsión por doble amarilla ante Palestino en el estadio Santa Laura.

Por lo tanto, Aránguiz solo se perderá el Clásico Universitario de U de Chile contra U Católica, pero después estará disponible ante Huachipato y en el resto de los partidos, salvo que tenga una nueva sanción.

De todas maneras, es una baja más que sensible ante Los Cruzados, en un duelo clave en la definición del Chile 2 para la Copa Libertadores, aunque esta situación le permitirá estar 100 por ciento enfocado en la llave frente a Lanús por la Copa Sudamericana 2025.

Así le ha ido a U de Chile sin Charles Aránguiz en esta temporada

Charles Aránguiz ha estado 10 partidos fuera en U de Chile en esta temporada y el rendimiento del equipo no se ha visto tan mermado como se esperaba, aunque sí se ha sentido en duelos más exigentes.

Sin Aránguiz, el Romántico Viajero tiene 5 triunfos, 2 empates y 3 derrotas, esto contando Campeonato Nacional, Copa Chile y Copa Libertadores.

Las caidas sin el Príncipe fueron: contra Estudiantes como local en la Libertadores, ante Curicó Unido de visita en Copa Chile y frente a Cobresal en casa por la Liga de Primera.

Por contraparte, Charles Aránguiz ha jugado 34 partidos con los Azules en esta temporada, con 8 goles y 5 asistencias, y un tremendo rendimiento que lo catapulta como uno de los mejores de su equipo.

