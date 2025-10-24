La espera terminó: U Católica se prepara para recibir a U de Chile en el estreno absoluto del nuevo estadio como escenario principal de un clásico. La motivación es doble para la UC: mantener la imbatibilidad de seis partidos conseguidos con el cuerpo técnico de Daniel Garnero y acercarse firmemente al anhelado cupo del Chile 2 en la Copa Libertadores.

Para U de Chile, en tanto, el envión viene desde una remontada inspiradora en la semifinal de la Copa Sudamericana, donde logró empatar sobre la hora con un penal de Charles Aránguiz y ahora afronta el desafío con la moral en alto.

🏟️ Zampedri y el estreno del nuevo estadio en el Clásico Universitario

Desde el vamos, para U Católica el debut del estadio en este tipo de partidos adquiere un protagonismo especial. “La motivación nuestra es jugar el clásico, son los partidos más lindos y esperados y será nuestro primer clásico en el nuevo estadio, hay una motivación muy alta”, afirmó el delantero Fernando Zampedri en la conferencia de los capitanes.

Para la UC, estar en casa, frente a su gente y en un recinto propio genera un efecto psicológico favorable. Zampedri lo resumió con claridad: “Para nosotros es importante, el primer clásico en nuestra cancha y venimos invictos. Si sirve para una futura clasificación, bienvenido sea.” Eso sí, U de Chile conoce bien la desventaja de jugar fuera de su feudo.

🔄 La UC en racha imparable y U de Chile en pos de la clasificación

Dentro del terreno competitivo, la UC llega con un plus importante: seis triunfos consecutivos bajo la conducción de Garnero. Esa racha no sólo alienta al hincha, sino que también refuerza las aspiraciones de obtener el cupo Chile 2 para la Copa Libertadores.

Zampedri vuelve a enfatizar el ambiente que vive el plantel: “Este no es un partido más, pero nos deja tres puntos y un pasito más cerca de un objetivo de entrar a copa internacional.” En cambio, Universidad de Chile, tras la épica remontada 0‑2 que terminó en empate sobre la hora, enfrenta el clásico con el impulso de un plantel que quiere trascender a nivel continental.

𝐇𝐀𝐘 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐃𝐎 𝐏𝐑𝐄𝐋𝐈𝐌𝐈𝐍𝐀𝐑 ⚽⚪🔵



¡Qué mejor razón para llegar temprano el domingo y apoyar a la #CanteraCruzada! ⚪🔵



Desde las 9:45 ⏰, en la previa del Clásico Universitario, se enfrentarán la serie Sub 18 y el equipo de Proyección de #LosCruzados 🆚



Vente… pic.twitter.com/RQd4J9ZL3q — Universidad Católica (@Cruzados) October 24, 2025

🔊 Clima de clásico y el apoyo de la hinchada de la UC en el Claro Arena

El clásico universitario no es únicamente un duelo de números o estadísticas, sino que se vive con pasión, rivalidad y análisis profundo. La localía, el plantel, la racha, los objetivos internacionales… todo suma para cargar esta cita de tensión y expectativas.

Zampedri lo concretó: “Es muy importante la localía para nosotros, en nuestro estadio con nuestra gente, espero que sea una linda fiesta y eso motiva. Nos da seguridad estar en este lugar. La U lo ha sufrido, jugando en otras canchas y saben que es así”.

📅 ¿Cuándo juegan U Católica vs U de Chile?

Universidad Católica y Universidad de Chile se enfrentarán este domingo 26 de octubre a las 12:30 horas en el Claro Arena por el Campeonato Nacional.

📍Universidad Católica vs Universidad de Chile

🗓️ Domingo 26 de octubre

⏱️12:30 horas

🏟️ Estadio: Claro Arena