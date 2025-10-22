Universidad Católica continúa preparándose para recibir a Universidad de Chile en una nueva versión del Clásico Universitario, el cual se jugará por primera vez en el Claro Arena.

Los cruzados, que han conseguido un importante renacer futbolístico de la mano de Daniel Garnero, buscan derrotar a los azules para sacar ventaja en la lucha por el Chile 2, el cual entrega un cupo a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

Para este duelo en la franja preparan una fiesta total. Considerando que solo se jugará con hinchas de la UC, en la precordillera no solo quieren hacer sentir la localía, sino que también preparan una sorpresa especial.

👏 U Católica prepara homenaje para Patricio Toledo

Esto porque según reveló Radio ADN, la Universidad Católica se encuentra preparando un homenaje para Patricio Toledo.

El histórico portero de los cruzados sufrió un infarto el pasado 28 de septiembre en el duelo de despedida de capitanes de la UC, por lo que debió ser sometido a una intervención quirúrgica.

🤩 Patricio Toledo se reencontrará con los hinchas de U Católica

Patricio Toledo fue dado de alta hace algunas semanas y según el citado medio ya recibió la invitación por parte de Cruzados, por lo que se espera su presencia en el trascendental duelo con la U.

De esta forma, todo indica que el histórico portero se reencontrará con los hinchas luego del episodio que no solo preocupó a los hinchas de Universidad Católica, sino que a todos los fanáticos del fútbol chileno.

📅 ¿Cuándo juega U Católica vs U de Chile?

El clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile se llevará a cabo este domingo 26 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Claro Arena.

