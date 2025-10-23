Universidad Católica vivirá un domingo cargado de historia. El estreno del renovado Claro Arena será nada menos que con un Clásico Universitario frente a la U de Chile, en un escenario que promete estadio lleno, ruido y alta tensión. Pero la previa no trajo solo ilusión para los cruzados: también dejó una preocupación mayor en la banca de Daniel Garnero.

El técnico argentino confirmó que uno de sus jugadores más regulares no podrá decir presente en el esperado duelo. Una baja que golpea directo en el esquema defensivo y que obliga al cuerpo técnico a improvisar.

⚽ Daniel Garnero y la lesión que complica a Universidad Católica

Si bien no estuvo ante Everton, el nombre de Sebastián Arancibia volvió a encender las alarmas, pues arrastra una pubalgia acompañada de una molestia abdominal que no le permitió entrenar con normalidad durante la semana. Garnero fue sincero al detallar su estado físico.

“El cuerpo médico fue claro: no está para competir. Es una lesión difícil de manejar y preferimos no apurarlo”, reconoció el entrenador en conferencia.

El lateral derecho había sido una de las piezas más consistentes en el esquema de la UC, por lo que su ausencia genera un verdadero dolor de cabeza para el DT. En su lugar, podría ingresar un juvenil o incluso mover piezas en defensa para cubrir la zona.

Junto a Arancibia, también están en observación José Salas y Vicente Cárcamo, aunque el segundo será evaluado hasta último momento para ver si puede ser parte de la nómina.