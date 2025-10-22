La Fecha 25 del Campeonato Nacional tendrá como partido estelar el clásico entre U Católica y la U en el Claro Arena a jugarse este domingo 26 de octubre, partido que además se enmarca en la lucha que hay por quedarse con el cupo de Chile 2 para la próxima Copa Libertadores y en el que ambos elencos universitarios aparecen como favoritos.

El elenco de los cruzados se propone dejar los puntos en casa en el primer clásico que jugarán en su remodelado estadio, por lo que en el plantel tienen plena confianza en poder bajar a los azules y así dar un paso más hacia el gran objetivo que les va quedando en la presente temporada.

👀 Avisan desde la UC que se “jugarán la vida” ante U de Chile

A días que se lleve a cabo el compromiso en el Claro Arena, fue el venezolano Eduard Bello quien se refirió a este pleito con la U y recalcó la importancia de salir a ganar el clásico para tomar impulso en esta recta final del campeonato.

En un reciente diálogo con TNT Sports, Bello apuntó sobre este mano a mano con el cuadro laico que: “Es una final, totalmente. Tiene todos los condimentos, es un clásico y nuestro primer clásico en el Claro Arena. Nos jugamos contra un rival directo la posibilidad de ese Chile 2, así que de seguro va a ser un partido de mucha expectativa”.

“La U es uno de los rivales que juega muy bien, la está peleando en Copa Sudamericana, así que los respetamos, pero vamos a salir a ganarles y pasarles por encima. Siempre son partidos especiales, es de esos rivales contra los que se forma un amiente muy favorable en nuestro estadio, el primero en nuestro nuevo estadio. Y de seguro no se va a necesitar de una arenga porque todos saldremos a dejarnos la vida”, subrayó el delantero de los cruzados.

En el plantel de la UC confían en dejar los tres puntos en casa/ © Photosport

📅 ¿Cuándo juegan U Católica y la U?

El Clásico Universitario tendrá lugar este domingo 26 de octubre desde las 12:30 horas de nuestro país, en el Claro Arena.