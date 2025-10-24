Fernando Zampedri está a 90 minutos de grabar su nombre en una nueva marca histórica de los clásicos universitarios. Justo en el momento más dulce de la era Garnero. La UC vive un alza sostenida bajo el nuevo entrenador y la fórmula se explica en una mejora notoria de cada jugador, algo que el propio goleador no dudó en destacar.

La cita ante U de Chile no es sólo decisiva por la tabla y la clasificación a la Copa Libertadores: también puede marcar un hito personal y colectivo para los cruzados.

⚽ Fernando Zampedri, a un gol de igualar el récord en clásicos

El delantero argentino de Universidad Católica, Fernando Zampedri, podría alcanzar un hito único si anota este domingo: igualar el récord de más goles de la UC en la historia del clásico universitario. Raimundo Infante se quedó con 9 tantos y el goleador cruzado ya tiene 8 en su registro ante la U.

“Nos estamos enfocando en los detalles grupales del partido, necesitamos de todos y en las cosas importantes. Lo personal lo dejamos de lado por los objetivos grupales”, dijo el goleador, bajándole el perfil al récord. Sin embargo, su capacidad goleadora lo posiciona como pieza clave para romper una marca que podría seguir escribiendo historia cruzada.

📈 La UC de Garnero: seis triunfos, un equipo renovado

Desde la llegada de Daniel Garnero, la UC encontró su mejor versión de la temporada. El equipo acumula seis victorias al hilo y exhibe una solidez que no se veía desde el tetracampeonato. Para Zampedri, este repunte tiene un motivo claro: la mejora de cada jugador.

“Pienso que si levantas los niveles individuales, el grupal también sube y ganamos seis partidos seguidos. Lo importante es que mantengamos el nivel de aquí al final”, comentó el argentino nacionalizado, destacando el sello del nuevo DT. La UC no sólo gana, sino que muestra otra actitud: intensidad, convicción y una idea de juego clara.

📅 ¿Cuándo juegan U Católica vs U de Chile?

Universidad Católica y Universidad de Chile se enfrentarán este domingo 26 de octubre a las 12:30 horas en el Claro Arena por el Campeonato Nacional.

📍Universidad Católica vs Universidad de Chile

🗓️ Domingo 26 de octubre

⏱️12:30 horas

🏟️ Estadio: Claro Arena