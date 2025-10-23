El encuentro que jugaron Everton y U Católica el pasado domingo tuvo un caótico final entre la invasión de hinchas a la cancha del Sausalito y una desafortunada jugada entre el arquero ruletero Ignacio González y el delantero del elenco estudiantil Fernando Zampedri.

Es que cuando se jugaba el tiempo de adición en el partido hubo un choque protagonizado por Zampedri y González en el que el golero del elenco viñamarino sacó la peor parte, teniendo que ser atendido por el cuerpo médico de Everton y luego se conocería en el parte médico que hubo consecuencias con fracturas en su rostro por el impacto con el goleador cruzado.

😮 Zampedri no quedó ajeno a la sensible situación del Nacho González

Tras conocerse el reporte médico de González, en TNT Sports el periodista Jorge Cubillos reveló cuál fue la reacción de Zampedri al conocer el estado del guardameta del conjunto Oro y Cielo.

De acuerdo a lo señalado por el comunicador, el Toro ha estado en contacto con González y preocupándose de su evolución, la cual afortunadamente no requerirá de alguna cirugía pese a las fracturas que sufrió producto del choque en el partido en Sausalito.

El propio González había entregado calma a los hinchas de Everton y del fútbol en general al hacer una publicación en redes sociales tras recibir el alta médica. “Quiero agradecer a todos quienes se han dado el tiempo para mandarme un mensaje de apoyo y ánimo. Familia, amigos, gente del club, área médica, compañeros, hinchas… Gracias a Dios no pasó a mayores (cirugías) y espero estar lo antes posible disfrutando de mi pasión”, aclaró el cancerbero de 35 años.