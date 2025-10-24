Universidad de Chile consiguió un valioso empate en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana frente a Lanús. Los azules, que estuvieron en desventaja de dos goles antes de la media hora de partido, consiguieron igualar el marcador para seguir con vida en el certamen continental.

Sin embargo, el equipo dirigido por Gustavo Álvarez debió dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en Universidad Católica, rival al que enfrentarán este domingo por el Campeonato Nacional en una nueva versión del Clásico Universitario.

Si bien se especuló que el duelo entre cruzados y laicos sería postergado por petición de Azul Azul, esto finalmente fue desestimado y el partido se jugará este domingo. Esta situación fue abordada por Marcelo Díaz, quien lanzó una potente reflexión sobre la seguidilla de partidos que tendrá la U.

⚽ La reflexión de Marcelo Díaz sobre la carga de partidos

En la tradicional conferencia de capitanes, Díaz aclaró que “se transformó en habitual esto de competir. Lo que hacemos nosotros en la U por lo menos es tratar de disputar siempre la mayor cantidad de partidos posibles. Si yo voy al extranjero y comparo el Campeonato Nacional, nosotros tenemos muy pocos partidos acá. Entonces nos tenemos que habituar para seguir creciendo deportivamente a nivel país. Debemos nivelar para arriba, competir muchísimo más, porque todavía estamos muy lejos en cuanto a campeonatos y a partidos”.

“Este mensaje que nosotros entregamos en la U es muy positivo porque nos hace crecer a todos. El año que viene, ojalá que sea así, que Católica, Colo Colo y la U estén jugando copas internacionales. Eso le hace muy bien al fútbol chileno en general y necesitamos que en su consecuencia a la selección chilena también le vaya bien. Y la única forma es que todos estemos unidos y estemos en la misma línea”.

😮 Marcelo Díaz y la posibilidad de dosificar ante U Católica

Por otro lado, Marcelo Díaz tuvo palabras para el plantel de Universidad de Chile, considerando que ante la UC podrían reaparecer nombres que no han visto tantos minutos en el último tiempo con el objetivo de dosificar pensando en Lanús.

“Las diferencias en nuestro plantel no son tan amplias como de repente se pueden ver. Tenemos muy buenos jugadores, casi tres por puesto, y eso hace que la competencia interna sea muy buena. Eso ha llevado a que estemos vivos en dos campeonatos. Lamentablemente se nos fue la Copa Chile, pero sí que estos dos años que llevamos en la U trabajando con Gustavo Álvarez hemos competido y de muy buena forma”, sentenció.

📅 ¿Cuándo juegan U Católica vs U de Chile?

Universidad Católica y Universidad de Chile se enfrentarán este domingo 26 de octubre a las 12:30 horas en el Claro Arena por el Campeonato Nacional.

🔗 Sigue a la U de Chile y todas las noticias del mundo azul en Al Aire Libre.