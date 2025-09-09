En Universidad Católica disfrutan de un gran presente. Y es que a la inauguración del Claro Arena, se suman los tres partidos consecutivos que los cruzados han ganado de forma consecutiva.

Si bien el momento que atraviesa el equipo se debe a diversos factores, en el plantel de la UC destacan el trabajo de Daniel Garnero como uno de los puntos claves en el repunte del equipo.

💪 Alfred Canales destaca la labor de Daniel Garnero

El volante de la franja, Alfred Canales, valoró la labor del estratega en el crecimiento del equipo. “Nos entrega mucha confianza, nos deja hacer nuestro juego. Tenemos que ir paso a paso para lograr los objetivos que tenemos”, dijo en conferencia de prensa.

“Al principio me costó mucho adaptarme, pero sabía que con esfuerzo iba a ir recuperando mi nivel. El profe me entrega seguridad. Estoy muy contento en Católica, agradecido”, añadió.

😨 El próximo desafío de U Católica

Por otro lado, Canales anticipó el próximo encuentro de Universidad Católica, ante Deportes Limache por la Fecha 23 del Campeonato Nacional.

“Va a ser un partido difícil, pero si hacemos nuestro juego como lo venimos haciendo en los partidos anteriores, nos va a ir muy bien”, sentenció.