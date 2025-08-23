La apoteósica ceremonia que marcó la inauguración oficial del Claro Arena

U Católica finalmente juega su primer partido en el Claro Arena, su renovado estadio en San Carlos de Apoquindo, y la antesala del encuentro frente a Unión Española estuvo marcada por un apoteósico acto que significó la inauguración oficial del recinto deportivo.

Tuvieron que pasar aproximadamente tres años para este momento en el que la UC volviera a su casa en la precordillera, sin dudas un momento significativo tanto para los jugadores y miembros dentro del club como los hinchas cruzados.

Por ello, es que minutos antes del pitazo inicial ante los hispanos, hubo una ceremonia llena de excentricidades para inaugurar oficialmente el estadio.

🏟 De un paracaidista al corte de cinta dieron el vamos al Claro Arena

Unos 20 minutos antes del inicio del partido inició la actividad de inauguración del Claro Arena con el aterrizaje de un hombre en paracaídas, quien cayó desde los cielos acompañado de una especie de cometa.

Luego, vino el corte de cinta encabezado por el presidente de Cruzados Juan Tagle, para posteriormente se reprodujera el himno del club con una versión que tuvo al multicampeón con la UC, José Pedro Fuenzalida, en la guitarra y la voz de todos los hinchas presentes en el coloso de la precordillera, cerrando con un espectacular juego de fuegos artificiales.

Y así se inauguró oficialmente el Claro Arena para este primer partido del equipo masculino en el regreso a su estadio, buscando los tres puntos ante una necesitada Unión Española.

