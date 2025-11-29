Huachipato recibe a U Católica en el inicio de la jornada de sábado de la fecha 29 del Campeonato Nacional.

Los Cruzados necesitan una victoria que les permita asegurar el cupo de Chile 2 para la Copa Libertadores 2026 y retornar a la fase de grupos del torneo después de varias temporadas de ausencia.

Al frente tendrá a Huachipato, quien tiene remotas opciones de tomar un cupo a la Copa Sudamericana en la tabla y que jugará la final de la Copa Chile, por lo que sólo se juega el honor ante la UC.

Huachipato y U Católica se enfrentan este sábado 29 de noviembre a las 12:00 en Talcahuano y será arbitrado por Cristian Galaz.

⏱️Huachipato vs U Católica, minuto a minuto