Universidad Católica cerró el Campeonato Nacional 2025 con el corazón acelerado, la tabla en vivo moviéndose bajo los pies y un estadio que pasó del silencio a la euforia en una noche que valía clasificación. La UC salió a proponer, recuperó alto con Farías y Bello, cargó el área con Zampedri y generó las primeras claras, pero faltó el toque final para abrir un partido que pedía gol.

El golpe lo dio La Calera en el 38’, cuando Ignacio Mesías encaró por izquierda, dejó atrás a Gary Medel con un giro corto y clavó un derechazo cruzado al ángulo para el 0-1. Una estocada que heló el Claro Arena y que dejó al Chile 2 pendiendo de un hilo mientras O’Higgins empataba con Everton en simultáneo. La UC necesitaba respuesta urgente… y encontró dos.

El 1-1 llegó al 54’: Eduard Bello desbordó por derecha, levantó la mirada y metió un centro tenso al área chica. Clemente Montes atacó el espacio con determinación y definió de derecha, bajo y al palo, para liberar la garganta de medio estadio. Luego, al 69’, el mismo Bello selló la remontada tras asistencia de Jhojan Valencia, definiendo con frialdad al centro del arco para el 2-1 que hizo temblar Las Condes y devolvió al equipo franjeado al máximo mapa continental después de cuatro años.

Con victoria, remontada y tabla en mano, Universidad Católica aseguró el Chile 2 y clasificó directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, acompañando al campeón Coquimbo Unido.

⚽ Los goles de U Católica vs La Calera: resultado

📊 Estadísticas de U Católica vs La Calera