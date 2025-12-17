Universidad Católica se prepara con todo para el 2026, donde enfrentará un calendario cargado de partidos. Los cruzados no solo volverán a la fase de grupos de la Copa Libertadores, sino que también enfrentarán el Campeonato Nacional, la Copa de la Liga, la Copa Chile y la Supercopa.

Para ello necesitarán de un plantel amplio y dar un salto de calidad al equipo. Así lo advirtió el propio entrenador de la Franja, Daniel Garnero, tras asegurar su presencia en el máximo torneo del continente el 2026.

La principal solicitud del estratega fue reforzar el mediocampo, donde pidió un volante creativo. Afortunadamente para él y también para el equipo, la dirigencia presidida por Juan Tagle ya encontró el nombre que requiere el DT.

⚽ U Católica aseguró a su primer refuerzo

El jugador en cuestión es Justo Giani, volante argentino que viene de vestir la camiseta de Aldosivi al otro lado de la cordillera.

De acuerdo a lo informado por el periodista César Luis Merlo, está todo listo para que el futbolista de 26 años defienda a los cruzados. “Universidad Católica llegó a un acuerdo para que Justo Giani sea refuerzo”, reveló el comunicador.

“Llega como agente libre y por un año. En caso de comprarlo, firmará contrato por 3 años más”, completó.

⚽ Los números de Justo Giani que convencieron a U Católica

Formado en Quilmes, Justo Giani debutó profesionalmente el 2017 y se mantuvo en el equipo del que es hincha hasta el 2020. Luego tuvo pasos por Newell’s Old Boys, Patronato y Atlético Tucumán hasta recaer en Aldosivi este 2025.

En la escuadra del ‘Tiburón’, el volante disputó 2.272 minutos en 31 partidos entre el Torneo Clausura, Torneo Apertura y la Copa Argentina. En ellos, anotó seis goles y aportó con cuatro asistencias.

A lo largo de su carrera, en tanto, Giani ha jugado un total de 171 compromisos, marcado 14 goles y entregado el mismo número de asistencias. Estos números convencieron a la dirigencia de Cruzados y también a Daniel Garnero para abrochar a su primer refuerzo de cara al 2026.

