Una extensa lista tiene U Católica de jugadores por renovar contrato a poco para que finalice la presente temporada y uno de ellos es el experimentado Eugenio Mena, caso de los que más ha dado que hablar por la incertidumbre que existe a si continuará en el elenco estudiantil de cara al próximo año.

Mena termina su contrato con la UC en diciembre próximo y de momento no han existido avances por resolver su continuidad en el club, aunque en las últimas horas se destapó el gran motivo que tiene estancadas las negociaciones entre ambas partes.

⚽ La continuidad de Mena en la UC está sujeta a un decisivo factor

Hay que tener en cuenta que Eugenio Mena arribó a U Católica a inicios de 2023 en un contrato por dos temporadas, pero al cumplir con cierta cantidad de minutos en cancha pudo renovar automáticamente su estadía en el club por todo este 2025.

Ahora, ad portas que el vínculo finalice con el equipo de la precordillera, desde Cruzados propusieron otro año de extensión para el Keno para así retenerlo en 2026, sin embargo, la respuesta del propio lateral izquierdo se ha hecho esperar y sería él quien tenga la última palabra por un acuerdo.

Así lo explicó recientemente el periodista Sebastián Aguilar en Cooperativa Deportes. “En Cruzados ya le extendieron una oferta de renovación, pero Mena quedó de analizar su futuro, ya que finalizado el campeonato, entregará una respuesta. Depende 100% de él, si él tiene las ganas de seguir jugando a este nivel en Universidad Católica, ya que muy probablemente el otro año jugará Copa Libertadores, y está con la exigencia de tener cuatro torneos”, aclaró el comunicador sobre el panorama respecto a la continuidad de Mena en la UC.

Mena tendrá que dar una respuesta a la oferta de renovación de la UC/ © Photosport

📊 Los números de Eugenio Mena en U Católica

A sus 37 años Mena ha podido sostenerse como el lateral izquierdo titular de U Católica en las tres temporadas que arrastra con los de La Franja.