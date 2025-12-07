Universidad Católica obtuvo un premio enorme en el cierre del Campeonato Nacional: asegurar el Chile 2 y el paso directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Un logro que parecía impensado cuando Daniel Garnero llegó al club, y que hoy llena de ilusión a los hinchas cruzados. Sin embargo, el técnico argentino decidió enfriar la euforia con un mensaje clave para lo que viene.

Tras el triunfo por 2-1 ante Unión La Calera, Garnero fue honesto al recordar cómo se gestó este repunte: “Cuando llegamos al club sinceramente no teníamos el objetivo del Chile 2. Es una realidad, pero esto es fútbol y nos empezamos a meter en esta linda competencia”. Su análisis fue claro, pero también dejó espacio para la preocupación.

⚽ Refuerzos UC: el aviso de Daniel Garnero sacude a la dirigencia

El entrenador cruzado valoró la reacción de su equipo en un partido que definió como “emocionalmente muy fuerte”, donde los suyos lograron reponerse tras un mal inicio. “El rival tampoco nos controlaba, no dominaba, pero nos hace un gol y después… el equipo reaccionó, tuvo más intensidad, recuperó la pelota más arriba”, explicó.

Pero lo más fuerte vino cuando le preguntaron por la competencia internacional. Garnero no titubeó y lanzó la frase que marcó la jornada: “Me gustaría ver el plantel que vamos a tener”.

Luego añadió un diagnóstico que golpea a la interna del club: “Este plantel hizo un esfuerzo muy grande, éramos muy pocos, pero muy pocos en serio. Hubo momentos que entrenamos con 12 profesionales”. Según él, recurrir a los juveniles por obligación y no por proceso afectó el rendimiento general: “A mí me gusta que los juveniles se vayan ganando esos lugares y ahí van a rendir mejor”.

De ahí su advertencia: “Si quieres tener pretensiones, tenemos que ampliar, reforzar y jerarquizar el plantel para tener chances de competencia”. No pidió dos o tres nombres; pidió una reestructuración completa.

🔥 ¿Qué viene para la UC en la Libertadores 2026?

Garnero fue categórico: “Este plantel necesita reforzarse mucho, la realidad es esa… buscamos jugadores de jerarquía y con poder de resolución”. Su mensaje es claro: si la UC quiere competir, no basta con la clasificación; debe dar un salto de calidad.

Los cruzados celebran hoy, pero la Libertadores obliga a pensar en grande. Ahora el DT cruzado le entregó la pelota a la dirigencia.