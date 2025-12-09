U Católica se empieza a mover con rapidez con el mercado de verano ya en marcha, y una de las tantas interrogantes que hay en torno a la conformación del plantel cruzado es si vendrá algún refuerzo que pueda competirle el puesto a Fernando Zampedri y darle frescura a la ofensiva con miras a la temporada 2026.

Durante esta reciente campaña y sobre todo el segundo semestre en la UC lamentaron cada vez que Zampedri estuvo ausente ante la dificultad para concretar ocasiones de gol y el poco peso en el puesto de algunos de sus sustitutos como Diego Valencia o Juan Francisco Rossel, por lo que en este contexto sorprendió la decisión que tomaría el técnico Daniel Garnero para encontrarle una solución.

¡Lo que mereces, hexagoleador! 6⃣⚽🛡



Fernando Zampedri, nuestro máximo goleador histórico, premiado como el Goleador de la Liga de Primera en la #GalaCrack2025 de @TNTSportsCL ✨



¡Grande Capitán, aplausos para el Toro! 👏



📸 Carlos Parra – Comunicaciones ANFP pic.twitter.com/kKvt3oxXjl — Universidad Católica (@Cruzados) December 9, 2025

⚽ ¿U Católica saldrá a buscar otro “9” al mercado?

En los últimos dos meses la discusión se instaló respecto a si a U Católica le bastaría con tener solo a Fernando Zampedri como referencia de ataque considerando los cuatro torneos que deberá disputar el próximo año, incluida la Copa Libertadores, por lo que algunas voces identificadas con el club precordillerano dieron a entender que se debía ir por un nuevo “9” de área para competir en el puesto.

Sin embargo, el panorama para Garnero y su cuerpo técnico sería más claro y de acuerdo al portal partidario Punto Cruzado, el entrenador argentino y su staff ya decidieron a quiénes usarán para apurar al Toro en dicha zona del equipo.

El citado medio indica que la idea de Daniel Garnero y compañía es comenzar a darle más minutos tanto al propio Diego Valencia como Rossel en la posición de centrodelantero, esto en vista de la importante cantidad de partidos que jugarán durante el 2026 y que una de las prioridades a fichar en el mercado en la UC es la de un extremo derecho, lo que de paso liberaría al “Pollo” de ocupar dicho puesto, tal como hizo en buena parte de esta temporada.

De este modo, el plan en el cuerpo técnico de la UC es recuperar la confianza de Valencia y Rossel con más partidos en el cuerpo y en una zona de la cancha donde debiesen sentirse más cómodos, para así alivianar la carga de Zampedri y poder tenerlo la mayor cantidad de los partidos más importantes que tengan en los cuatro frentes que enfrentarán con miras al futuro.