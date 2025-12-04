U Católica está a un paso de asegurar el Chile 2 para la próxima temporada, un objetivo que le abrirá a los cruzados la oportunidad de jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y de paso embolsarse un monto de dinero que les vendrá de maravilla para poder planificar el rearmado de su plantel.

Y es que en caso de meterse directo a la Libertadores del próximo año la UC se garantizará el ingreso de alrededor de 3 millones de dólares solo por jugar la fase grupal del certamen continental, una cifra no menor y por la que en la precordillera ya piensan usar en poder retener a uno de sus titulares indiscutidos esta campaña.

💰 Los millones que usará la UC para asegurar la permanencia de una de sus figuras

Por un lado U Católica pudo acordar la renovación de Gary Medel y Daniel González y está muy cerca de lograr lo mismo tanto con Fernando Zampedri como con otra pieza fundamental del equipo, el defensor Branco Ampuero.

En este contexto de planificar el plantel que tendrán en 2026 está igualmente la situación de Eduard Bello, quien vence su préstamo desde Barcelona de Ecuador, un panorama en el que la intención de la UC es extender la estadía del venezolano sobre todo por el correcto segundo semestre que ha tenido en el club.

El hecho es que desde Barcelona esperan que la UC pague los 500 mil dólares que hay como opción de compra en el contrato de la cesión de Bello, una cifra que sería asequible para los de la precordillera siempre y cuando puedan asegurar el Chile 2 y decir presente en la Copa Libertadores, ya que con esos 3 millones que les caerían no debiesen tener problemas en ejercer lo solicitado desde el cuadro ecuatoriano y así contar con Bello al menos por todo el 2026.

Eduard Bello tiene importantes chances de seguir en la UC/ © Photosport

📊 Los números de Eduard Bello en U Católica

Bello se ha vuelto indispensable para el DT Daniel Garnero sobre todo en el repunte de la UC este segundo semestre de la temporada, teniendo buenos números que le abren la ventana a continuar su aventura en San Carlos de Apoquindo.