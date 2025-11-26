El mercado de fichajes de verano en nuestro país está próximo a abrirse y en U Católica no quieren estar muy encima buscando incorporaciones que refuercen el plantel para el 2026, por lo que en la precordillera ya tienen algunos nombres en carpeta que asoman como nuevas caras para la próxima temporada, una de ellas la de un mundialista sub 20 con Chile que milita en un club de la Primera B.

A falta de dos fechas para que termine esta temporada la UC se está adueñando del Chile 2 para la próxima Copa Libertadores, por lo que en la dirigencia de Cruzados ya tantean posibilidades en este mercado con un prometedor nombre como objetivo para potenciar el mediocampo de la escuadra estudiantil.

🧐 Desde Santiago Wanderers asoma un posible refuerzo para U Católica

Desde su llegada a U Católica a mediados de este 2025 el técnico argentino Daniel Garnero ha dejado en claro que quiere un volante de características más ofensivas para su equipo, una petición que no se le pudo cumplir en la anterior ventana de pases de invierno pero que sí podría concretarse en este que se avecina.

Y la última opción que asoma con fuerza para reforzar a la UC es la del joven Joaquín Silva, mundialista en la reciente Copa del Mundo sub 20 que se realizó en Chile y que defiende los colores de Santiago Wanderers desde 2024.

Fue el periodista Jorge Cubillos quien en TNT Sports dio a conocer de esta nueva opción de fichaje para el conjunto precordillerano. “Me dieron otro nombre de Santiago Wanderers y que vienen siguiendo desde hace rato: Joaquín Silva. Volante, 1.80, seleccionado sub 20 y mundialista, así que hay que poner atención en que termina. Es un nombre que está en carpeta”, detalló el comunicador al respecto de este más reciente interés en San Carlos de Apoquindo.

Joaquín Silva es seguido por U Católica de cara al mercado/ © Photosport

📊 Los números de Joaquín Silva en Santiago Wanderers

Joaquín Silva, apodado el “Cole Palmer de Hijuelas” por su parecido físico con el jugador del Chelsea inglés, debutó con el primer equipo de Santiago Wanderers en la temporada 2024, en la cual llegó a jugar 19 partidos y anotó 4 goles.

En tanto, en la actual campaña con los Caturros el mediocampista de 20 años disputó un total de 22 encuentros, en los que solo se matriculó con una anotación, pero siempre mostrando un nivel más que correcto con el cuadro de Valparaíso.

Los números de Silva desde su debut en Santiago Wanderers: