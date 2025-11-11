Queda tiempo para que se abra el mercado de pases de verano pero en U Católica ya hay una danza de nombres que asoman como posibles refuerzos en 2026, siendo el más reciente una cara conocida en el club precordillerano, tanto así que es formado en San Carlos de Apoquindo.

Y es que la UC ya tantea posibles incorporaciones para potenciar un plantel que en este desenlace de la temporada se encuentra luchando por quedarse el Chile 2 y meterse directamente a la próxima Copa Libertadores, por lo que en la escuadra de la precordillera quieren estar a la altura para afrontar dichos desafíos.

⚽ La UC puede traer de vuelta a uno de sus canteranos más prometedores

Aunque ya han sonado opciones como Leonardo Valencia o Daniel “Popin” Castro para sumarse a Católica el próximo año, en las últimas horas surgió una nueva opción de refuerzo y que ya conoce de defender la camiseta de La Franja.

Fue el periodista Coke Hevia quien este lunes lanzó en su cuenta de X que “Jeisson Vargas en la UC es un interés real y concreto. Veremos si se da y veremos si no es el único ex Católica que vuelve”.

Así no más el nombre de Jeisson Vargas, de un gran 2025 en Deportes La Serena, asoma en el horizonte de los cruzados, en lo que de cerrarse podría ser además de su regreso su segunda etapa en el club luego de haber defendido los colores del conjunto estudiantil entre 2015 y 2016.

Jeisson Vargas asoma como refuerzo cruzado para 2026/ © Photosport

📊 Los números de Jeisson Vargas este 2025 en La Serena